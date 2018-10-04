ВВС Израиля приостановили боевые вылеты против Сирии

Как сообщают израильские СМИ, со ссылкой на свои источники в ЦАХАЛ, боевые и разведывательные вылеты против Сирии временно приостановлены из-за активной работы российских станций радиоэлектронной борьбы. «Сейчас мы изучаем возможности русских РЭБ», сказал источник.

В свою очередь, российский военный источник рассказал «АН», что сразу после трагедии с самолетом Ил-20 в Сирию без всякой шумихи в СМИ были переброшены дополнительные комплексы РЭБ. В частности, до 5 машин самого современного комплекса «Дивноморье», дополнительные наземные мобильные комплексы «Красуха-4», самолётные многофункциональные «Хибины». По словам источника, также направлены в Сирию комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП) КВ и УКВ радиосвязи ТЗУ «Борисоглебск-2». Увеличена численность и комплексов типа «Рычаг», «Витебск», «Москва», «Ртуть», «Инфауна» и малогабаритных генераторов помех типа «Лесочек». «Штаб управления всей группировкой РЭБ и РЭП, в том числе и сирийскими комплексами, дислоцирован на Хмеймим. Также значительно увеличен личный состав специалистов РЭБ», - подчеркнул офицер.

Отвечая на вопрос «АН»: «почему это было не сделано ранее?», источник заметил, что «любое перемещение объектов радиоэлектронной борьбы за географические границы РФ требует политического решения на самом верху. До трагедии группировка наших сил и средств РЭБ в Сирии была представлена в оптимальном количестве. Сейчас принято решение развернуть ее по полной».

По данным «АН», ранее специалисты РЭБ неоднократно указывали на недостаточность своих сил и средств в Сирии, однако только после трагедии с ИЛ-20 руководство Минобороны осознало проблему.