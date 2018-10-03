Владимир Путин сменил губернатора Петербурга

Сегодня прошла встреча губернатора Георгия Полтавченко с Владимиром Путиным, в ходе которой, как сообщает ТАСС, президент предложил градоначальнику возглавить ОСК. ВРИО назначен Александр Беглов, полномочный представитель в СЗФО.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин принял заявление Георгия Полтавченко об отставке по собственному желанию, сообщается на сайте Кремля. Беглов будет исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга до выборов в сентябре 2019 года.