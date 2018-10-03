Кравчук: Ельцин нуждался в моей поддержке в период Октябрьского путча

Первый президент РФ Борис Ельцин осенью 1993 года нуждался в международной поддержке, чтобы реализовать в стране демократические преобразования. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я помню, что Борис Николаевич Ельцин тогда обратился к поддержке на международном уровне. И к США, и к Украине, ко мне лично. Я тогда выступил с официальной поддержкой Бориса Ельцина. Ему этого было достаточно для того, чтобы принимать у себя [в РФ] практические шаги. Помню, что мне госсекретарь США звонил и говорил, что хотел бы поддержать людей, которые в России проводят курс на реформы и преобразования. Ельцин был флагом [этих преобразований] еще когда был при власти Горбачев», - объяснил Кравчук. Об этом сообщает НСН.

Также, как пишет НСН, бывший с 1992 по 1994 год заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с государствами членами СНГ, а затем первым заместителем министра финансов Российской Федерации Сергей Дубинин считает, что путч готовился задолго до событий октября 1993 года.