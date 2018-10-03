В НАТО планируют создать наступательные киберсилы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создает систему киберсил, в которую планируется включить национальные элементы, при этом они могут быть задействованы при наступательных миссиях.

По словам Столтенберга, включение национальных кибернетических элементов - это один из элементов усиления обороны Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Столтенберг добавил перед началом переговоров глав оборонных ведомств альянса, что в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в РФ) «очень важно иметь кибернетические возможности, чтобы подорвать их возможности вербовки, финансирования и распространения пропаганды».