В ОБСЕ нашли «Бук» украинских силовиков в Донбассе
2 октября 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметил принадлежащие ВСУ зенитно-ракетные комплексы «Бук» в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе миссии.
Там указали, что сразу три зенитно-ракетных комплекса (9K37 «Бук») были обнаружены на железнодорожной станции в подконтрольном Киевским властям городе Рубежное, передает РИА Новости.
В этот же день ОБСЕ заметила два зенитных ракетных комплекса 9К33 «Оса» в населенном пункте Калиново. Кроме того, спустя сутки, то есть 29 сентября, «Бук» был зафиксирован на грузовике-платформе возле той же станции.
Напомним, ЗРК «Бук» используют для фиксирования и уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В распоряжении сил самопровозглашенных народных республик такого вооружения нет.
По мнению представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики вполне могли переоборудовать зенитно-ракетные комплексы «Бук» для стрельбы по наземным целям.
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