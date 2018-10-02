Кремль анонсировал подписание Путиным контракта на поставку С-400 в Индию

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели 5 октября Россия и Индия подпишут контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 более чем на 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, при встрече глав государств особое внимание будет уделено сотрудничеству в военно-технической сфере.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в составе пяти полков», - сообщил Ушаков, которого цитирует РИА Новости.