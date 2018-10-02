США пригрозили уничтожением российских ракет

Посол Соединенных штатов Америки в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон заявила, что власти Вашингтона нанесут удар по российским ракетным системам до того, как они будут приведены в действие.

По ее словам, это произойдет, если разработка систем среднего радиуса действия продолжится, пишет Reuters. При этом, Москва всегда отрицала сам факт проведения таких работ.

США рассмотрят сценарий нанесения удара еще до того, как оружие будет выпущено, если оно будет относиться к числу запрещенных договором, заявила американский посол.

Вашингтон предполагает, что в РФ разрабатывается система наземного запуска в нарушение Договора о РСМД, что, в свою очередь, даст России возможность нанести ядерный удар по Европе.