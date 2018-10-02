В день встречи Путина и Курца‍ будет закрыт Эрмитаж

Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей в среду, 3 октября. Об этом сегодня сообщает пресс-служба питерского музея.

Причиной закрытия стала запланированная на завтра в Зимнем дворце встреча канцлера Австрии Себастьяна Курца и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Главы двух государств совместно откроют в Зимнем дворце выставку, получившую название «Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена».