Вучич пригласил Путина в гости
2 октября 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич проводят 2 октября встречу в Москве. Лидеры стран обсуждают развитие российско-сербских отношений и международную политику.
Сербский президент пригласил президента России Владимира Путина посетить Белград. Вучич подчеркнул, что визит главы российского государства был бы большой честью для сербского народа.
Также на встрече в Кремле Вучич назвал российского коллегу дорогим другом и поблагодарив за все, сделанное в пользу Сербии, подарил Путину книгу русских авторов «Моя прекрасная Сербия».
В свою очередь, глава российского государства в ходе встречи отметил рост товарооборота между Россией и Сербией и согласился с тем, что существует необходимость обсудить ситуацию в регионе.
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