Вучич пригласил Путина в гости

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич проводят 2 октября встречу в Москве. Лидеры стран обсуждают развитие российско-сербских отношений и международную политику. Песков рассказал о причине встречи Путина с Вучичем

Сербский президент пригласил президента России Владимира Путина посетить Белград. Вучич подчеркнул, что визит главы российского государства был бы большой честью для сербского народа.

Также на встрече в Кремле Вучич назвал российского коллегу дорогим другом и поблагодарив за все, сделанное в пользу Сербии, подарил Путину книгу русских авторов «Моя прекрасная Сербия».

В свою очередь, глава российского государства в ходе встречи отметил рост товарооборота между Россией и Сербией и согласился с тем, что существует необходимость обсудить ситуацию в регионе.