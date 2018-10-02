Еще один губернатор объявил от отставке, в Курганской обл ушел Алексей Кокорин

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин во вторник, 2 октября, объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другую работу. О том, что глава региона принял решение о сложении полномочий Губернатора Курганской области, - сообщается на сайте правительства. Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей с приходом Кожемяко

Кто станет главой Курганской области станет известно немного позже.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин сменил губернаторов Астраханской и Сахалинской областей и главу Приморского края.