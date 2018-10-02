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Еще один губернатор объявил от отставке, в Курганской обл ушел Алексей Кокорин
2 октября 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин во вторник, 2 октября, объявил об уходе в отставку в связи с переходом на другую работу. О том, что глава региона принял решение о сложении полномочий Губернатора Курганской области, - сообщается на сайте правительства.
Кто станет главой Курганской области станет известно немного позже.
Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин сменил губернаторов Астраханской и Сахалинской областей и главу Приморского края.
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