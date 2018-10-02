Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал в отставку
2 октября 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об отставке. Пресс-секретарь главы столицы Приморского края Юлия Шатина сообщила, что Виталий Веркеенко написал заявление об отставке по собственному желанию.
По словам Шатиной, 11 октября на ближайшем заседании дума Владивостока должна будет его рассмотреть, - передает ТАСС. Виталий Веркеенко менее года руководил городом, он был назначен мэром Владивостока 21 декабря 2017 года.
На своей странице в соцсети Facebook Веркеенко опубликовал фото своего заявления со словами "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" и написал: "Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко".
Напомним, это четвертая отставка высокопоставленного приморского чиновника после отставки главы региона Тарасенко и назначения Кожемяко.
47-летний Веркеенко - уроженец Владивостока.
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