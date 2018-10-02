Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал в отставку

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об отставке. Пресс-секретарь главы столицы Приморского края Юлия Шатина сообщила, что Виталий Веркеенко написал заявление об отставке по собственному желанию.

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По словам Шатиной, 11 октября на ближайшем заседании дума Владивостока должна будет его рассмотреть, - передает ТАСС. Виталий Веркеенко менее года руководил городом, он был назначен мэром Владивостока 21 декабря 2017 года.

На своей странице в соцсети Facebook Веркеенко опубликовал фото своего заявления со словами "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" и написал: "Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко".

Напомним, это четвертая отставка высокопоставленного приморского чиновника после отставки главы региона Тарасенко и назначения Кожемяко.

47-летний Веркеенко - уроженец Владивостока.