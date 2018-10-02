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Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей с приходом Кожемяко
2 октября 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края после того, как принял отставку Андрея Тарасенко. Тарасенко ушел с поста главы региона после неудавшегося второго тура губернаторских выборов.
Кожемяко, который ранее был главой Сахалинской области, официально представили властям Приморья. После отставки Тарасенко от занимаемых должностей освобождены три его заместителя.
По данным РИА Новости, от занимаемых должностей в связи с отставкой Андрея Тарасенко освобождены вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко.
В правительстве Приморья Мануйлова курировала вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, Братыненко — вопросы взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией региона, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества, Ершов — вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти.
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