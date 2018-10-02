Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностей с приходом Кожемяко

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края после того, как принял отставку Андрея Тарасенко. Тарасенко ушел с поста главы региона после неудавшегося второго тура губернаторских выборов. Путин переводит Кожемяко с Сахалина в Приморье

Кожемяко, который ранее был главой Сахалинской области, официально представили властям Приморья. После отставки Тарасенко от занимаемых должностей освобождены три его заместителя.

По данным РИА Новости, от занимаемых должностей в связи с отставкой Андрея Тарасенко освобождены вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко.

В правительстве Приморья Мануйлова курировала вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, Братыненко — вопросы взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией региона, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества, Ершов — вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти.