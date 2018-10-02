Кубанские депутаты побывали на конференции во Владивостоке

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов принял участие в выездной конференции Совета Федерации во Владивостоке.

В составе делегации от Кубани также были заместитель председателя Совета молодых депутатов Краснодарского края Алексей Штаничев, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители институтов гражданского общества.

Тема двухдневной конференции – «К 25-летию Конституции Российской Федерации. Конституция России глазами нового поколения».

В первый день участники конференции встретились с педагогическими работниками ВДЦ «Океан», побывали на обзорной экскурсии по территории центра.

Во второй день прошло пленарное заседание под председательством члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Бакшина.

Обсуждались вопросы становления и правоприменения Конституции Российской Федерации 1993 года, соответствия международных договоров основному закону РФ.