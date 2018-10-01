МИД РФ считает провокацией вторжение спецназа Косово в Сербию

МИД России осудил вторжение спецназа Косова в сербонаселенные районы на севере края. Отмечается, что действия косовских властей могли привести к кровопролитию и дестабилизации в Балканском регионе. Песков рассказал о причине встречи Путина с Вучичем

Цель этой провокации - «запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию», говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Россия осуждает пассивное поведение международных сил, хотя мандат ООН обязывает их обеспечивать мир и безопасность в крае.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе".