Песков рассказал о причине встречи Путина с Вучичем

Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча между Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем планировалась несколько месяцев назад. Ее проведение с ростом напряженности на Балканах не связано. Автомобили НАТО прибыли на границу с Косово

По словам Пескова, на встрече лидеры двух стран обсудят торгово-экономические связи Москвы и Белграда, при этом рост напряжённости в регионе также будет предметом разговоров.

Глава российского государства Владимир Путин прибудет в Сербию завтра, 2 октября.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе".