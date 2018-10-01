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Песков рассказал о причине встречи Путина с Вучичем
1 октября 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча между Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем планировалась несколько месяцев назад. Ее проведение с ростом напряженности на Балканах не связано.
По словам Пескова, на встрече лидеры двух стран обсудят торгово-экономические связи Москвы и Белграда, при этом рост напряжённости в регионе также будет предметом разговоров.
Глава российского государства Владимир Путин прибудет в Сербию завтра, 2 октября.
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе".
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