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Кремль прокомментировал удар Ирана по Сирии
1 октября 2018, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно авиаудара Ирана по организаторам теракта в Ахвазе на территории Сирии.
По его словам, борьба с террористами и различными террористическими организациями в Сирии в настоящий момент продолжается, и более того, она будет продолжена.
Позиция же Москвы относительно нелегитимного нахождения на территории САР военных сторонних государств остается неизменной, отметил Песков.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Америка будет сохранять свое присутствие в Сирии до тех пор, пока там будет присутствовать Иран.
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