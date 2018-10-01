СМИ: Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии‍

Семь беспилотников вооруженных сил Ирана наносят удары по позициям террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает телеканал PressTV.

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам. Баллистическая ракета среднего радиуса действия «Зульфикар» преодолела 750 км.

По информации телеканала, в результате авиаудара ликвидировано большое число террористов, есть пострадавшие. Точное число жертв и пострадавших не приводится.

Напомним, 22 сентября в иранском Ахвазе неизвестные открыли стрельбу по участникам и зрителям военного парада. Жертвами теракта стали не менее 29 человек.