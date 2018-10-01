Оглашен прогноз о слиянии России и Белоруссии в единое государство в 2020 году

В 2020 году Российская Федерация и Белоруссия образуют единое государство. Такой прогноз обнародовал эксперт Руслан Бортник, руководящий работой Украинского института анализа и менеджмента политики.

Слова киевского аналитика приведены в материале, опубликованном на канале «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен». Согласно предположению, высказанному Бортником, у нового государства будет президент и вице-президент. Последнюю должность, как утверждает политолог, закрепят за представителем Белоруссии.

Автор процитированного поста, в свою очередь, ждет, что вслед за Белоруссией в союз с РФ вступят другие республики, образовавшиеся на постсоветском пространстве. Ими могут стать Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, полагает блогер.

Ранее в СМИ выступил политолог Юрий Шевцов, который объяснил, почему Минск и Киев не испортят отношения из-за ситуации в Донбассе.