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СМИ: Член британской королевской семьи тайно посетил Россию
30 сентября 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Принц Кентский Майкл в этом месяце посетил Москву, несмотря на рекомендации Лондона воздержаться от поездок в Россию на фоне дипломатического скандала из-за инцидента в Солсбери.
Об этом сообщила газета Sun. Отмечается, что член королевской семьи Великобритании присутствовал на открытии международной школы Brookes.
Издание уточняет, что принц отправился в Российскую федерацию с дозволения Форин-офиса (МИД Британии), однако о поездке старался не распространяться.
Факт данной поездки журналистам подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России, передает газета РБК.
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