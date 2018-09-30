СМИ: Член британской королевской семьи тайно посетил Россию

Принц Кентский Майкл в этом месяце посетил Москву, несмотря на рекомендации Лондона воздержаться от поездок в Россию на фоне дипломатического скандала из-за инцидента в Солсбери.

Об этом сообщила газета Sun. Отмечается, что член королевской семьи Великобритании присутствовал на открытии международной школы Brookes.

Издание уточняет, что принц отправился в Российскую федерацию с дозволения Форин-офиса (МИД Британии), однако о поездке старался не распространяться.

Факт данной поездки журналистам подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России, передает газета РБК.