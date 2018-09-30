Порошенко поблагодарил Путина за Украину

Президент Украины Петр Порошенко в эфире американского телеканала CNN поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за влияние, оказанное им на граждан Незалежной.

Он рассказал, что в 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины и вступление в НАТО поддерживало 16% жителей страны. В данный же момент за подобные инициативы выступает около 54% населения.

Глава украинского государства также сообщил, что в упомянутый год вступление в Европейский Союз поддерживали 33% жителей его страны, а в настоящее время количество таковых возросло до 74%.

«Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну более европейской и готовой защищать европейские ценности», - высказался украинский лидер.

Также Петр Порошенко выразил непоколебимую уверенность в том, что Украина совершенно точно и определенно никогда «не вернется в Российскую империю».