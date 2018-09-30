Бондарев: потери Вооруженных сил РФ в Сирии за три года составляют 112 человек

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что за три года Вооруженные силы России потеряли в Сирийской Арабской Республике 112 человек.

Генерал Бондарев напомнил, что контртеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии началась ровно три года назад. Он считает, что операция ВС РФ в Сирии позволила оградить страну от террористов, многие из которых имели российские паспорта, - передает ТАСС.

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны восемь самолетов, семь вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", – сообщил сенатор.

Бондарев напомнил, что в Афганистане за первые три года войны погибли почти 4,8 тысяч советских военнослужащих, "потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов".

Как подчеркнул Бандарев, российская КТО в Сирии доказала: мы научились воевать. "Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена", - пояснил политик.