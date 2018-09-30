Рамзан Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, порассуждавшего о возможности морской блокады России. Политик сформулировал ответ.

Он посоветовал министру внутренних дел Соединенных штатов Америки, допустившему возможность морской блокады РФ, не тратить время на бессодержательные заявления.

Рамзан Кадыров счел, что, видимо, Америка возомнила, будто вправе перекрывать морские проливы, международные морские транспортные пути, препятствовать торговле.

При этом он подчеркнул, что подобные действия возможны только с «карликовыми государствами», к которым, по его мнению, Российская Федерация точно не относится.

По заявлению главы Чечни, Зинке следовало бы подумать о возможном ответе - «реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями».

А также вспомнить историю России, ее способности и возможности: «Ребята, давайте жить дружно! Мой вам совет!», - резюмировал Кадыров.