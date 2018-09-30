Песков: Путин провел субботу в тайге

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел минувшую субботу на отдыхе в хакасской тайге. Об этом сегодня рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По дороге из Душанбе, где проходил саммит СНГ, Владимир Путин остановился в Хакасии. Субботний день российский президент провел в тайге с кратким отдыхом.

После этого глава государства отправился в Сочи, где накануне завершился 16-й этап чемпионата "Формула-1" Гран-при России, и наградил победителя гонки Льюиса Хэмилтона.