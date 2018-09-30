В Кремле сообщили, когда решение о поддержке Сербии может быть принято Москвой
30 сентября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно рассуждать о поддержке Сербии со стороны РФ после обострения в Косово. Пусть сначала лидеры двух стран проведут переговоры.
Встреча глав государств планируется 2 октября в Москве. Президент Сербии Александр Вучич хочет обратиться за поддержкой к Москве для улаживания ситуации в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом сербский лидер заявил на пресс-конференции в преддверии встречи с Владимиром Путиным. Речь о военной помощи пока не идёт.
Напомним, вчера Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа.
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