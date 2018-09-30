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Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

30 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады
globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России для предотвращения поставок энергоресурсов в страны Ближнего Востока.

Министр США пригрозил России морской блокадой

Министр США пригрозил России морской блокадой

Пушков назвал  это бредом, отметив, что по международному праву блокада  является практически объявлением войны. Поэтому Пушков посоветовал министру "жевать, а не говорить", это иногда лучше.

Ранее в присущей ему ироничной манере Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря Соединенных штатов о том, что от РФ нет пользы как на Украине, так и в Сирии.

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"Это безобразное кумовство" зрители возмущены выбором Агутина на шоу "Голос"

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Что делать, если мучает аллергия на домашних питомцев

Домашние питомцы обитают у многих людей. Но положительные эмоции, которые доставляет общение с пушистыми собратьями, может омрачить такое неприятное явление как аллергия. Каковы симптомы и что делать?

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Мужчина странно себя повел в очереди к мощам святителя Спиридона

Мужчина странно себя повел в очереди к мощам святителя Спиридона

Люди, стоящие сегодня в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя, вынуждены были вызвать полицейских из-за мужчины, который повел себя крайне неадекватно.

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В ГД о заявлении главы МВД США о возможной морской блокаде: "обескураживает"

В ГД о заявлении главы МВД США о возможной морской блокаде: "обескураживает"

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Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России для предотвращения поставок энергоресурсов в страны Ближнего Востока.

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Видео, как в 90-е Ксения Собчак пела песни Булановой

Видео, как в 90-е Ксения Собчак пела песни Булановой

Ксения Собчак опубликовала архивную видеозапись, как она поет песню Татьяны Булановой "Старшая сестра". Ксения рассказала, что песню тогда она посвятила сыну Михаила Боярского Сергею.

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В городе Александровск-Сахалинский в кабинете отделения МВД обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Сахалинской области.

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Умер популярный блюзовый исполнитель Отис Раш

Умер популярный блюзовый исполнитель Отис Раш

Блюзовый певец и гитарист, один из основателей чикагского блюза Отис Раш скончался в субботу в возрасте 84-х лет. Причиной смерти Раша называюи осложнения после инсульта, перенесенного им в 2003 году.

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Лондон разместит в Норвегии штаб морской пехоты, будет следить за подлодками РФ

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После взрыва в адрес главного коммуниста поступили угрозы

После взрыва в адрес главного коммуниста поступили угрозы

Глава компартии ДНР Борис Литвинов сообщил о поступивших угрозах после взрыва на съезде партии. На телефон главного коммуниста Донецкой народной республики поступили угрозы. Бориса Литвинова обвинили в том, что он подстроил взрыв и пообещали, что он «будет отвечать по полной».

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Эксперты назвали простое средство от осенней депрессии

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Автомобили НАТО прибыли на границу с Косово

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СМИ: актриса Линдси Лохан получила удар по лицу от сирийки

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Министр США пригрозил России морской блокадой

Министр США пригрозил России морской блокадой

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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Игорь Хакимзянов приходил на съезд, чтобы собрать подписи

Игорь Хакимзянов приходил на съезд, чтобы собрать подписи

Участник предвыборной гонки на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов приходил на съезд коммунистов, чтобы собрать подписи. Бывший министр обороны ДНР, а теперь участник предвыборной гонки за пост главы ДНР Игорь Хакимзянов присутствовал на съезде компартии в качестве гостя

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Макгрегор отправил 10 тысяч евро на лечение больного ребенка

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал пожертвование ирландской семье Маккалоу, в которой пятилетнему мальчику Брайану был поставлен диагноз – сепсис. Вообще-то, делал спортсмен это анонимно.

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Нетрезвый мужчина сиганул в Москву-реку с Крымского моста

Нетрезвый мужчина сиганул в Москву-реку с Крымского моста

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего с Крымского моста. Об этом вечером в субботу сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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СМИ назвали российскую подлодку самым грозным противником флота США

СМИ назвали российскую подлодку самым грозным противником флота США

"Самой грозной" субмариной для флота США является российская подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М". Контр-адмирал Дэйв Джонсон, говоря о субмарине, отметил, что США столкнутся с "суровым потенциальным противником".

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Полиция произвела арест поселившегося в доме Шер преступника

Полиция произвела арест поселившегося в доме Шер преступника

Полиция Малибу на днях арестовала преступника, который незаконно проник на территорию и проживал в особняке всемирно известной 72-летней певицы Шер. Однако звезда, скорее всего, об этом не знает.

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В метро Москвы на "зеленой ветке" произошел сбой

В метро Москвы на "зеленой ветке" произошел сбой

Гражданин Украины погиб сегодня вечером под колесами поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Мужчина упал с платформы на рельсы по собственной неосторожности.

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В открытом доступе оказались личные данные Бориса Джонсона и ряда министров

В открытом доступе оказались личные данные Бориса Джонсона и ряда министров

Личные данные экс-главы МИД Бориса Джонсона, министра финансов Британии Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть. Виновато приложение для звонков, разработанное для работы на ежегодной конференции тори.

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Видео: в Барселоне в ходе столкновений с полицией пострадали 24 человека‍

В субботу по меньшей мере шесть человек были задержаны в ходе акций протеста в центре Барселоны. Задержанные подозреваются в нападении на представителей правоохранительных органов.

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Мужчина из-за места на парковке убил соседей

Мужчина из-за места на парковке убил соседей

В ночь на субботу, 29 сентября, 56-летний житель итальянской провинции Лечче застрелил троих своих соседей, которые, как он утверждает, все время оставляли свои автомобили под его окнами.

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Назван самый эффективный способ избежать инфаркта

Назван самый эффективный способ избежать инфаркта

Самый эффективный способ защиты здоровья человека от всевозможных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, назвал российский ученый, академик, доктор медицинских наук Юрий Беленков.

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NASA предупреждает о сближении с астероидом размером с Big Ben

NASA предупреждает о сближении с астероидом размером с Big Ben

Американское космическое агентство NASA предупредило об опасном приближении к нашей планете крупного астероида размером с британский Big Ben. Астероид, называемый SP1У, пролетит мимо Земли в начале октября.

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Видео: в Африке обнаружили гигантского динозавра, ранее неизвестного науке

Видео: в Африке обнаружили гигантского динозавра, ранее неизвестного науке

Команда ученых из Университета Витватерсранда обнаружила в провинции Фри-Стейт в Южной Африке останки 12-тонного динозавра ранее неизвестного вида, жившего около 200 млн лет назад.

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Юлия Ефимова победила в 100-метровке брассом на этапе Кубка мира

Юлия Ефимова победила в 100-метровке брассом на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Юлия Ефимова стала первой на дистанции в 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который в эти дни проходит в городе Эйндховен на юге Нидерландов.

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СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву на машине с номерами ДНР

СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву на машине с номерами ДНР

В Киеве недавно был замечен автомобиль Peugeot 301 с номерными знаками ДНР. Сотрудники СБУ узнали, где находится машина, и задержали управлявшего ею мужчину, который оказался бывшим сотрудником МВД Украины.

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В Иране порядка 300 человек отравились алкоголем, более 20 - погибли

В Иране порядка 300 человек отравились алкоголем, более 20 - погибли

По меньшей мере 290 человек отравились, минимум 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране. Об этом в субботу сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на службу спасения.

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Опубликовано видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке

Опубликовано видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке

На видеокадрах, опубликованных в Интернете, видно трёхэтажное здание, в котором проходил съезд компартии ДНР, а также забор, обгоревший в результате ЧП. При взрыве пострадали четыре человека.

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Американские СМИ пугают «страшным российским кибероружием»

Американские СМИ пугают «страшным российским кибероружием»

Российские спецслужбы разработали новый вид кибероружия, с которым практически невозможно справиться, сообщают американские СМИ. Это вредоносный вирус, который не поддается удалению.

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Челябинскую область снова трясло: второе за месяц землетрясение

Челябинскую область снова трясло: второе за месяц землетрясение

Сегодня днем в районе Катав-Ивановска, где в ночь на 5 сентября произошло крупное землетрясение, на глубине 10 километров зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,5 баллов.

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Премьер Молдавии вновь потребовал вывода войск РФ из Приднестровья‍

Премьер Молдавии вновь потребовал вывода войск РФ из Приднестровья‍

Правительство Молдавии добивается включения в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса о выводе российских войск с территории республики. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.

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На Земле ученые знают пока только одно бессмертное существо

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