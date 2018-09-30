Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России для предотвращения поставок энергоресурсов в страны Ближнего Востока. Министр США пригрозил России морской блокадой

Пушков назвал это бредом, отметив, что по международному праву блокада является практически объявлением войны. Поэтому Пушков посоветовал министру "жевать, а не говорить", это иногда лучше.

Ранее в присущей ему ироничной манере Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря Соединенных штатов о том, что от РФ нет пользы как на Украине, так и в Сирии.