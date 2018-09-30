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Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады
30 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России для предотвращения поставок энергоресурсов в страны Ближнего Востока.
Пушков назвал это бредом, отметив, что по международному праву блокада является практически объявлением войны. Поэтому Пушков посоветовал министру "жевать, а не говорить", это иногда лучше.
Ранее в присущей ему ироничной манере Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря Соединенных штатов о том, что от РФ нет пользы как на Украине, так и в Сирии.
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