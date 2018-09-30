Лондон разместит в Норвегии штаб морской пехоты, будет следить за подлодками РФ

Великобритания в рамках новой арктической стратегии разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев. Такое заявление сделал журналистам глава министерства обороны Гэвин Уильямсон. Министр обороны Великобритании побывал в Донбассе

По его словам, британцы будут дислоцироваться в Арктике совместно с офицерами морской пехоты Соединенных Штатов и Нидерландов, а также военными Норвегии. В распоряжении военнослужащих Британии будут специальные бронемашины «Викинг». Для контроля за подлодками России британские ВВС будут использовать и самолет P-8 Poseidon.

Уильямсон считает, что активность российских субмарин очень близка к уровню, которая наблюдалась во времена «холодной войны», и нужно реагировать на это, пишет The Sunday Telegraph. Норвегию он при этом назвал «задним двором» Великобритании.