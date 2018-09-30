Министр США пригрозил России морской блокадой
30 сентября 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.
Политик считает, что продажа энергоресурсов - это единственный источник дохода для России. Это причина того, почему Москва так политически активна на Ближнем Востоке - ей нужно продавать там свою нефть и газ, как и в Европе, объяснил Зинке, выступая на промышленном мероприятии в Питтсбурге, передает Washington Examiner.
Зинке сравнил ситуацию с РФ с ситуацией с Ираном, отметив, что видит 2 способа решения проблемы: военный, которым министр «предпочел бы не пользоваться», и экономический, который предполагает давление на Россию и вытеснение ее энергоресурсов.
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