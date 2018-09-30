Министр США пригрозил России морской блокадой

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

Политик считает, что продажа энергоресурсов - это единственный источник дохода для России. Это причина того, почему Москва так политически активна на Ближнем Востоке - ей нужно продавать там свою нефть и газ, как и в Европе, объяснил Зинке, выступая на промышленном мероприятии в Питтсбурге, передает Washington Examiner.

Зинке сравнил ситуацию с РФ с ситуацией с Ираном, отметив, что видит 2 способа решения проблемы: военный, которым министр «предпочел бы не пользоваться», и экономический, который предполагает давление на Россию и вытеснение ее энергоресурсов.