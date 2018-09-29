В Управлении Президента сменился начальник по внешней политике

Президент России Владимир Путин подписал сегодня два указа, касающиеся кадровых перестановок в Управлении Президента. В связи с этим, главой государства назначен новый начальник по внешней политике.

Одним своим указом Путин освободил от должности Манжосина Александра. Второй указ, подписанный президентом РФ, назначает на пост начальника по внешней политике Неверова Игоря.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Отметим, Манжосин возглавлял управление президента РФ по внешней политике с 2004 года.