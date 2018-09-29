//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Политика 13+

В Управлении Президента сменился начальник по внешней политике

29 сентября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Управлении Президента сменился начальник по внешней политике
фото: Instagram

Президент России Владимир Путин подписал сегодня два указа, касающиеся кадровых перестановок в Управлении Президента. В связи с этим, главой государства назначен новый начальник по внешней политике.

Одним своим указом Путин освободил от должности Манжосина Александра. Второй указ, подписанный президентом РФ, назначает на пост начальника по внешней политике Неверова Игоря.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Отметим, Манжосин возглавлял управление президента РФ по внешней политике с 2004 года.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Наука

На Земле ученые знают пока только одно бессмертное существо

На Земле ученые знают пока только одно бессмертное существо

Медузу Turritopsis Nutricula по праву можно считать бессмертным созданием. Это животное, достигнув зрелости, оседает на дно и превращается в полип, покрытый хитиновой кутикулой.

//В мире

Климкин: Генассамблея ООН продемонстрировала "глубокую изоляцию" России

Климкин: Генассамблея ООН продемонстрировала "глубокую изоляцию" России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу, 29 сентября, заявил, что голосование по Крымской резолюции демонстрирует, в какой глубокой изоляции в настоящий момент находится Россия.

//Политика

Лавров назвал незамысловатый способ ослабить влияние США

Лавров назвал незамысловатый способ ослабить влияние США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что консолидация стран и их политика по отказу о расчетах в американской валюте сможет существенно ослабить позиции США.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

На Украине предложили создать иностранный легион

На Украине предложили создать иностранный легион

Из воевавших иностранцев на Украине предложили собрать отдельное подразделение. Украинские СМИ формулируют лишь идею создания аналога французского иностранного легиона. Туда предлагается набирать всех желающих воевать за Украину.

//Общество

Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на кандидата Хакимзянова?

Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на кандидата Хакимзянова?

Пострадавший во время взрыва Игорь Хакимзянов мог организовать покушение на себя. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Причуды королевской семьи. Кузен Елизаветы II «докатился» до свадьбы с мужчиной

Причуды королевской семьи. Кузен Елизаветы II «докатился» до свадьбы с мужчиной

В XXI веке королевские особы вполне могут себе позволить себе любой брак, даже однополый. Кузен Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен повел под венец своего бой-френда Джеймса Койла.

//Спорт

Глава Хорватии убеждена, что в финале ЧМ-2018 Путин болел за ее страну

Глава Хорватии убеждена, что в финале ЧМ-2018 Путин болел за ее страну

Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович убеждена, что в финале чемпионата мира по футболу, который состоялся летом в Москве, президент РФ Владимир Путин болел за хорватских спортсменов.

//Шоу-бизнес

Внучка Олега Ефремова хотела свести счеты с жизнью

Внучка Олега Ефремова хотела свести счеты с жизнью

Внучка Олега Ефремова написала настоящую исповедь на страницах своей социальной сети. Она рассказала, как боролась с клинической депрессией, не хотела жить и даже мечтала о том, чтобы свести счеты с жизнью.

//Шоу-бизнес

Сергей Пенкин оказался в должниках?

Сергей Пенкин оказался в должниках?

Российский певец Сергей Пенкин задолжал кредитору порядка 63 млн рублей. Об этом напомнили артисту в пресс-службе Дорогомиловского района суда со ссылкой на иск Владимира Капустина.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин поиронизировал над постом беременной Собчак

Максим Галкин поиронизировал над постом беременной Собчак

В социальной сети Instagram среди подписчиков сегодня разгорелась настоящая дискуссия, посвященная комментарию Максима Галкина по отношению к одной из записей на странице Ксении Собчак.

//В мире

Правительство Ингушетии опубликовало карту границы с Чечней

Правительство Ингушетии опубликовало карту границы с Чечней

Карта новых границ между Чечней и Ингушетией и текст соглашения, подписанного в среду главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым, опубликованы на сайте правительства Ингушетии.

//Новости партнеров

//Экономика

Правительство РФ предложило поднять зарплату учителям и врачам

Правительство РФ предложило поднять зарплату учителям и врачам

Правительство в материалах к новому проекту бюджета на 2019-2021 году, опубликованных 29 сентября, предложило ежегодно увеличивать зарплаты учителям и врачам в рамках майских указов.

//Политика

В Управлении Президента сменился начальник по внешней политике

В Управлении Президента сменился начальник по внешней политике

Президент России Владимир Путин подписал сегодня два указа, касающиеся кадровых перестановок в Управлении Президента. В связи с этим, главой государства назначен новый начальник по внешней политике.

//Политика

Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с 25-летием Дня победы и независимости. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Абхазии.

//В мире

Порошенко пожелал Донбассу вернуться на Украину в следующем году

Порошенко пожелал Донбассу вернуться на Украину в следующем году

Украинский лидер Петр Порошенко сегодня принял участие в открытии отремонтированной дороги Харьков - Ахтырка и пожелал жителям Мариуполя в День города "выдержки и силы", поскольку они находятся в 18 км от фронта.

//Общество

Россияне успугались остаться без денег. Банкам дали право блокировать карты

Россияне успугались остаться без денег. Банкам дали право блокировать карты

Операции по пластиковой карте любого россиянина могут оказаться под подозрением и банк беспрепятственно может ее заблокировать, создав владельцу лишние сложности. Чем это грозит пользователям?

//Непознанное

В столице Аргентины сняли на видео НЛО с огненным шлейфом‍

В столице Аргентины сняли на видео НЛО с огненным шлейфом‍

В столице Аргентины Буэнос-Айресе очевидцы сумели записать на видео странное движение в небе над городом. Необычный НЛО окрестили "огненным драконом" благодаря яркому шлейфу, тянущемуся за ним.

//Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в аварии с грузовиком в Москве

Женщина и ребенок пострадали в аварии с грузовиком в Москве

Сегодня днем на пересечении Боровского и Киевского шоссе в ТиНАО произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего серьезно пострадали женщина и четырехлетний ребенок.

//Спорт

Российские волейболистки Чемпионат мира начали с победы

Российские волейболистки Чемпионат мира начали с победы

Российская женская сборная победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в матче стартового тура первого группового раунда Чемпионата мира, который в эти дни проходит в Японии.

//Новости СМИ2

//В мире

Порошенко заявил об отсутствии бизнеса в России

Порошенко заявил об отсутствии бизнеса в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет и быть не может бизнеса в России, попутно обвинив утверждающих обратное политических оппонентов в откровенной лжи и «черном пиаре».

//Шоу-бизнес

Брачное агентство Розы Сябитовой закрыто

Брачное агентство Розы Сябитовой закрыто

«Главная сваха страны» телеведущая Роза Сябитова накануне закрыла свое брачное агентство «Роза-клуб». Причиной, по ее словам, стали упущенные ею ранее бразды правления организацией.

//Общество

Стали известны подробности теракта в Донецке

Стали известны подробности теракта в Донецке

Взрывное устройство сработало в холле здания, в котором проходил съезд коммунистической партии ДНР. Ранен кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

//Общество

Воронежский губернатор уволил своего зама на 2 дня и выплатил ему 23 оклада

Воронежский губернатор уволил своего зама на 2 дня и выплатил ему 23 оклада

Глава Воронежской области уволил своего заместителя Юрия Агибалова и через два дня взял его на ту же должность. При этом он назвал законным распоряжение о выплате Агибалову 23 окладов.

//В мире

Пропала жена кандидата на пост главы ДНР Губарева

Пропала жена кандидата на пост главы ДНР Губарева

Кандидат на пост главы ДНР Павел Губарев планирует обратиться к правоохранителям в связи с пропажей его жены, депутата народного совета ДНР от движения "Свободный Донбасс" Екатерины Губаревой.

//В мире

Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе".

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Пугачева осыпала внучку комплиментами на своей страничке в соцсети

Пугачева осыпала внучку комплиментами на своей страничке в соцсети

Известная российская певица Алла Пугачева осыпала комплиментами свою маленькую внучку. На страничке в социальной сети примадонна российской эстрады опубликовала фотографию шестилетней Клавдии.

//В мире

Политолог: заявление Порошенко об "изоляции" России является фантазией

Политолог: заявление Порошенко об "изоляции" России является фантазией

Российский эксперт в субботу, 29 сентября, прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия в настоящий момент находится в "глубокой международной изоляции".

//В мире

Порошенко заявил, что Украина не будет выплачивать России долг в $3 млрд

Порошенко заявил, что Украина не будет выплачивать России долг в $3 млрд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна не должна выплачивать России долг в размере 3 миллиардов долларов, так как бывший украинский лидер Виктор Янукович "вывез" эти деньги.

//Шоу-бизнес

Поклонники заметили, что Анастасия Волочкова хорошеет день ото дня

Поклонники заметили, что Анастасия Волочкова хорошеет день ото дня

Поклонники балерины Анастасии Волочковой заметили, что артистка в последнее время хорошеет день ото дня. На недавних снимках в социальной сети можно заметить, что знаменитость буквально расцвела.

//Шоу-бизнес

Божена Рынска сообщила, что вышла замуж

Божена Рынска сообщила, что вышла замуж

Известный российский журналист и блогер Божена Рынска сообщила в соцсети о своем замужестве. Согласно последней информации, избранником 43-летней женщины стал политолог по имени Игорь Малашенко.

//Общество

Испытания новейшего беспилотника проходят в России

Испытания новейшего беспилотника проходят в России

В России в субботу, 29 сентября, начались летные испытания опытных образцов беспилотного летательного аппарата, который запускается в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

//Общество

В Донецке снова теракт?

В Донецке снова теракт?

Во время съезда коммунистической партии Донецкой народной республики прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Данные пока не подтверждены. Есть только свидетельства очевидцев. Они сообщили, что во время съезда коммунистической партии Донецкой народной республики прогремел взрыв.

//Общество

Губарев занялся черным пиаром?

Губарев занялся черным пиаром?

Участвующий в предвыборной гонке Павел Губарев сделал скандальное заявление. Это похоже на «раскачивание» кандидата на пустом месте. То Стрелков сообщает о том, что Губареву отказано в регистрации. Правда, он уточняет, что данные неподтвержденные.

//Происшествия

В Приморском районе Петербурга легковушка упала в реку, погиб водитель

В Приморском районе Петербурга легковушка упала в реку, погиб водитель

В Приморском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сегодня пробил ограждение на набережной Черной речки и рухнул в воду. Согласно последней информации, водитель машины скончался на месте.

//В мире

Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом

Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом

Украинский лидер Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Генассамблея Организации Объединенных Наций примет резолюцию по Крыму, в которой Российскую Федерацию назовут "страной-оккупантом".

//В мире

В Греции есть все… и даже деньги

В Греции есть все… и даже деньги

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос обьявил об отмене всех ограничений на снятие наличных в стране и перевода денег за границу.

//Экономика

В Госдуму внесен проект бюджета на 2019-2021 годы

В Госдуму внесен проект бюджета на 2019-2021 годы

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом свидетельствует информация, появившаяся в базе данных нижней палаты парламента.

//В мире

На авианосец "Королева Елизавета" впервые сели истребители F-35

На авианосец "Королева Елизавета" впервые сели истребители F-35

В Министерстве обороны Великобритании в субботу, 29 сентября, сообщили о первой посадке истребителей F-35 Lightning II на палубу новейшего авианосца страны под названием "Королева Елизавета".

//Шоу-бизнес

"Это ложь!", Иван Краско и его "любовница" готовы разоблачить ток-шоу Шепелева

"Это ложь!", Иван Краско и его "любовница" готовы разоблачить ток-шоу Шепелева

88–летний артист Иван Краско и его, якобы «любовница» рассказали журналистам, что все истории в ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» сплошная ложь, которой пичкают доверчивых зрителей.

//В мире

Пентагон намерен выделить для поддержки Украины 250 млн долларов

Пентагон намерен выделить для поддержки Украины 250 млн долларов

Сегодня стало известно, что Пентагон намерен выделить 250 миллионов долларов для поддержки Украины. Данную информацию в субботу, 29 сентября, предоставили в пресс-службе украинского посольства в США.

//В мире

Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом гепатита E от крысы

Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом гепатита E от крысы

Ученые впервые зафиксировали у человека крысиный вирус гепатита Е. В субботу, 29 сентября, стало известно, что заболевшим оказался 56-летний житель Гонконга, который ранее перенес трансплантацию печени.

//В мире

В Индонезии сообщили о 384 погибших после землетрясений и цунами

В Индонезии сообщили о 384 погибших после землетрясений и цунами

Власти Индонезии в субботу утром предоставили неутешительную информацию о жертвах серии землетрясений и цунами. Согласно последней информации, в результате разгула стихии погибли 384 человека.

//Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20

В субботу, 29 сентября, стало известно, что количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Московской области увеличилось до двадцати. Авария произошла ранее сегодня на трассе М-5 "Урал".

//Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд после неудачного опыта разочаровалась в клонировании

Барбра Стрейзанд после неудачного опыта разочаровалась в клонировании

Всемирно известная певица и актриса Барбра Стрейзанд сообщила, что полностью разочаровалась в клонировании. Артистка обратилась за помощью к специалистам в сфере генной инженерии после трагедии.

//В мире

Неизвестное вещество распылили в британском ночном клубе, десятки пострадавших

Неизвестное вещество распылили в британском ночном клубе, десятки пострадавших

В ночном клубе, расположенном в британском городе Борнмут, было распылено неизвестное вещество. Согласно последней информации источников, в результате случившегося пострадали не менее 40 посетителей.

//Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Утром в субботу, 29 сентября, в Луховицком районе Подмосковья случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии пострадали, согласно последним данным, восемь человек.

//В мире

В порту Южной Кореи задержали российское судно

В порту Южной Кореи задержали российское судно

Сегодня стало известно, что российское судно "Севастополь" было задержано в порту южнокорейского города Пусан. Согласно последней информации, плавсредство принадлежит компании из Владивостока.

//Шоу-бизнес

«Меня ничего не радовало», Наташа Королева о депрессии и походам к психологам

«Меня ничего не радовало», Наташа Королева о депрессии и походам к психологам

«45 – баба ягода опять!» Это только на словах все просто, а в реальности, даже звезды, столкнувшись с кризисом переходного возраста, впадают в депрессию и начинают бегать по психологам.

//Общество

Правительство Сингапура подарит жителям страны более 500 млн долларов

Правительство Сингапура подарит жителям страны более 500 млн долларов

Власти Сингапура сделают щедрый подарок своим гражданам. За вклад в развитие экономики страны ее жители получат 511 млн долларов. Об этом официально заявили в министерстве финансов республики.

//В мире

В Японии около 200 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна "Трами"

В Японии около 200 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна "Трами"

Не менее 196 тысяч домов в японской префектуре Окинава остались без электричества из-за приближения мощного тайфуна "Трами". Эти данные предоставила энергетическая компания Okinawa Electric Power.

//В мире

Саакашвили заявил, что Порошенко мог стать новым "Черчиллем Европы"

Саакашвили заявил, что Порошенко мог стать новым "Черчиллем Европы"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действующий украинский лидер Петр Порошенко мог стать величайшим деятелем страны и новым "Черчиллем Европы", но "променял эту возможность на деньги".

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры