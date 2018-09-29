Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости

Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с 25-летием Дня победы и независимости. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Абхазии.

В поздравительной телеграмме Путин подтвердил, что Россия будет и дальше оказывать всемирное содействие властям и народу республики в решении задач, стоящих перед ними.

Также глава РФ отметил, что за последние годы Абхазия сумела добиться значительных успехов в развитии различных сфер деятельности, включая экономику и нацбезопасность.

«Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и благополучия», - значится в послании.