Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости
29 сентября 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с 25-летием Дня победы и независимости. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Абхазии.
В поздравительной телеграмме Путин подтвердил, что Россия будет и дальше оказывать всемирное содействие властям и народу республики в решении задач, стоящих перед ними.
Также глава РФ отметил, что за последние годы Абхазия сумела добиться значительных успехов в развитии различных сфер деятельности, включая экономику и нацбезопасность.
«Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и благополучия», - значится в послании.
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