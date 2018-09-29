Лавров назвал незамысловатый способ ослабить влияние США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что консолидация стран и их политика по отказу о расчетах в американской валюте сможет существенно ослабить позиции США.

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН российский политик отметил, что страны, которые «хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем», ищут возможности избежать зависимости от Америки. Вашингтон начал «злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе» и это неминуемо привело к сопротивлению ряда держав. Если этот процесс пойдет и дальше, «в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние».

Россия уже сделала первые шаги на этом поприще и уходит от расчетов в долларах с другими странами, передает агентство Nation News. Например с Китаем наша страна рассчитывается национальной валютой, уточнил министр.

Напомним, ранее в интервью Bloomberg глава ВТБ Андрей Костин заговорил о возможном отказе от доллара.