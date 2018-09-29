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Лавров назвал незамысловатый способ ослабить влияние США
29 сентября 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что консолидация стран и их политика по отказу о расчетах в американской валюте сможет существенно ослабить позиции США.
На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН российский политик отметил, что страны, которые «хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем», ищут возможности избежать зависимости от Америки. Вашингтон начал «злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе» и это неминуемо привело к сопротивлению ряда держав. Если этот процесс пойдет и дальше, «в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние».
Россия уже сделала первые шаги на этом поприще и уходит от расчетов в долларах с другими странами, передает агентство Nation News. Например с Китаем наша страна рассчитывается национальной валютой, уточнил министр.
Напомним, ранее в интервью Bloomberg глава ВТБ Андрей Костин заговорил о возможном отказе от доллара.
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