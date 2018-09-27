Москва пообещала ответить на новые санкции Киева

Москва пока не сформулировала ответ на новые антироссийские санкции Киева, однако такие решения всегда основываются на принципе взаимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня стало известно, что Украина ввела санкции против российских предприятий "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер" за сотрудничество с компаниями из ДНР и ЛНР.

По словам Дмитрия Пескова, ответ на антироссийские санкции Украины непременно последует. Будут сделаны те шаги, которые лучше всего соответствуют интересам России.

"Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы будем исходить из принципов взаимности", - заметил пресс-секретарь главы российского государства, передает ФАН.