Кремль проверит информацию о полковнике ГРУ Анатолии Чепиге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider о так называемых отравителях Скрипалей.

По данным изданий, Анатолий Чепига (а это якобы настоящее имя Руслана Боширова) является полковником Главного разведывательного управления (ГРУ), и Героем России.

Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что расследование изданий является неформальным и что в Кремле не знают, соответствует ли оно действительности.

По словам Пескова, Владимир Путин располагает информацией о том, что Боширов - гражданское лицо. Других данных у российского правительства нет, передает "Дождь".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле намерены тщательно проверить списки всех лиц, награжденных президентом званием Героя России.

Напомним, Руслана Боширова Лондон обвиняет в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери в марте этого года.