Губернатор Оренбургской области может уйти в отставку?

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг может уйти в отставку в ближайшие дни. О том, что может смениться глава Оренбуржья, сообщил источник РИА Новости. Юрий Берг на днях может написать заявление об уходе со своего поста. Путин переводит Кожемяко с Сахалина в Приморье

По некоторым данным, сменить Берга может первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября сменил глав трех регионов. Путин решил назначить временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова. Уходит астраханский губернатор Александр Жилкин.

Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края.