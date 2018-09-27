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На Украине представили новую стратегию победы над Россией в «гибридной войне»

27 сентября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине представили новую стратегию победы над Россией в «гибридной войне»
фото: globallookpress.com

В Киеве рассказали о новой стратегии победы над Российской Федерацией в «гибридной войне». Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Олег Барна, представляющий в законодательном органе «Блок Петра Порошенко».

Признаки старта второго этапа распада украинского государства перечислили в сети

Признаки старта второго этапа распада украинского государства перечислили в сети

Как отметил парламентарий, Украине следует совместно с западными партнерами ввести санкции, которые бы подорвали экономику России. Бюджет соседнего государства должен уменьшится до уровня, при котором невозможно содержать Вооруженные силы, процитировал Барну канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».

Официальный Киев неоднократно обвинял РФ в агрессивных действиях, в частности, в оказании помощи ополченцам республик Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере перечислили признаки начала второго этапа распада украинского государства.

 

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