В Киеве рассказали о новой стратегии победы над Российской Федерацией в «гибридной войне». Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Олег Барна, представляющий в законодательном органе «Блок Петра Порошенко».

Как отметил парламентарий, Украине следует совместно с западными партнерами ввести санкции, которые бы подорвали экономику России. Бюджет соседнего государства должен уменьшится до уровня, при котором невозможно содержать Вооруженные силы, процитировал Барну канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».

Официальный Киев неоднократно обвинял РФ в агрессивных действиях, в частности, в оказании помощи ополченцам республик Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере перечислили признаки начала второго этапа распада украинского государства.