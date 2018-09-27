//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Супруг Ани Лорак впервые намекнул на проблемы в семье
- Мускулатура 49-летней Дженнифер Лопес поразила поклонников
- Паспорт Виктора Цоя ушел с молотка в Москве
- Авторы Comedy Club ушли к конкурентам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
На Украине представили новую стратегию победы над Россией в «гибридной войне»
27 сентября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали о новой стратегии победы над Российской Федерацией в «гибридной войне». Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Олег Барна, представляющий в законодательном органе «Блок Петра Порошенко».
Как отметил парламентарий, Украине следует совместно с западными партнерами ввести санкции, которые бы подорвали экономику России. Бюджет соседнего государства должен уменьшится до уровня, при котором невозможно содержать Вооруженные силы, процитировал Барну канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».
Официальный Киев неоднократно обвинял РФ в агрессивных действиях, в частности, в оказании помощи ополченцам республик Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают.
Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере перечислили признаки начала второго этапа распада украинского государства.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
В ЦИК допустили участие Сигала в выборах губернатора Приморья
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Москвичам рекомендуют пересесть сегодня на общественный транспорт
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//Политика
На Украине представили новую стратегию победы над Россией в «гибридной войне»
//Общество
Они спасали детей, не раздумывая
//Наука
В Красноярском крае археологи нашли стоянку времен каменного века
//Новости Redtram
//Общество
Минувшей ночью в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков
//В мире
Порошенко усыпил Климкина своим выступлением на Генассамблее ООН
//В мире
В Пентагоне заявили, что Идлиб стал "осиным гнездом" террористов
СМИ: МВФ выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита
//Здоровье
//Здоровье
//Спорт
Утверждено: Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году поднимутся дважды
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт