Кудрин уйдет с поста главы совета Центра стратегических разработок

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин собирается уйти с поста председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Информацию о намерении Кудрина в ближайшее время уйти с поста главы Центра, сообщил представитель Кудрина.

Экс-глава Министерства финансов возглавлял ЦСР с 2016 года, сообщил журналистам представитель Кудрина.

Экспертный центр, подготовивший экономическую стратегию страны к новому президентскому сроку Владимира Путина, возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, - сообщает РБК.

Однако решения по новому председателю совета ЦСР на данный момент нет.