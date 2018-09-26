Путин переводит Кожемяко с Сахалина в Приморье
26 сентября 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Путин назначил Кожемяко главой региона до выборов. Президент вызвал главу Сахалина в столицу. 26 сентября Путин провел встречу с Кожемяко в Москве.
Губернатор отчитался о ситуации на Сахалине и на Курилах. Как отметил глава государства. "в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке".
В ходе встречи Кожемяко заявил, что хочет поучаствовать в выборах главы Приморского края.
Путин ответил, что не возражает и заявил, что назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Действующий врио главы региона, в котором ЦИК признал результаты выборов недействительными, Андрей Тарасенко после второго тура выборов попросился на другую работу.
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