Путин переводит Кожемяко с Сахалина в Приморье

Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Путин назначил Кожемяко главой региона до выборов. Президент вызвал главу Сахалина в столицу. 26 сентября Путин провел встречу с Кожемяко в Москве.

Губернатор отчитался о ситуации на Сахалине и на Курилах. Как отметил глава государства. "в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке".

В ходе встречи Кожемяко заявил, что хочет поучаствовать в выборах главы Приморского края.

Путин ответил, что не возражает и заявил, что назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Действующий врио главы региона, в котором ЦИК признал результаты выборов недействительными, Андрей Тарасенко после второго тура выборов попросился на другую работу.