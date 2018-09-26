Путин за час сменил двух глав регионов, уволен глава Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин решил назначить временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова. Глава государства 26 сентября уже заменил губернатора Астраханской области.



После встречи с Сергеем Морозовым Владимир Путин провел встречу с Казбеком Коковым. Российский лидер рассказал, что Юрий Коков попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейным, на работу в Москву.

В ходе встречи с Казбеком Коковым Путин предложил ему вернуться в Нальчик и возглавить республику до выборов.

Отец Казбека Кокова возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 годы.

Сейчас Казбек Коков работает в Администрации Президента Российской Федерации. А до приглашения в Москву в Нальчике был заместителем министра республики, депутатом парламента КБР.

Коков на предложение президента согласился, выразив благодарность за доверие.