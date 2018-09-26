Путин провел кадровые перестановки в Астраханской области, Жилин уходит

Президент РФ Владимир Путин сегодня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.До этого назначения Морозов работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, а еще ранее - помощником главы Минобороны РФ.

Путин сообщил, что губернатор Астраханской области Александр Жилкин обратился с просьбой перевести его на другое место работы. Жилкин возглавлял регион с 2004 года.

В ходе встречи с Морозовым Путин отметил, что "Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью", - сообщает пресс-служба Кремля."Я уже не говорю о добыче углеводородов, но, скажем, то же самое судостроение фактически как кластер создавалось в последнее время именно для реализации проектов добычи, скажем, на Каспии", - уточнил российский лидер.

Про Астраханскую область Путин сказал: "Это край очень богатый, богатый прежде всего людьми, их талантами, и природными ресурсами, промышленность в целом развита достаточно эффективно".