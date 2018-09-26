Кадыров и Евкуров подписали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об установлении границы между двумя республиками. Документ о границе между Чечней и Ингушетией подписан сегодня в Магасе в присутствии полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова.

Юнус-Бек Евкуров назвал подписание соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" историческим моментом. На сайте администрации Ингушетии уточняется, что компромиссное решение, достигнутое главами Ингушетии и Чечни в ходе переговоров, предполагает, что процесс определения границы между субъектами не затронет населенные пункты Ингушетии, а коснется лишь горно-лесистой части территорий муниципальных образований двух республик.

По словам Евкурова, несмотря на то, что границы будут обозначены, эти границы не будут препятствовать, а, наоборот, будут способствовать экономической интеграции двух республик, укреплению дружбы и братства. Он отметил, что на протяжении многих десятилетий существовали спорные земельные конфликты, которые в разное время тем или иным образом регулировались государством.

"Мы смогли избежать конфликтов, возможных кровопролитий, кровных обид", - подчеркнул Евкуров.