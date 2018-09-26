В ЦИК допустили участие Сигала в выборах губернатора Приморья

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Стивна Сигала - гражданина России - есть шанс принять участие в выборах губернатора Приморского края. Актер Стивен Сигал имеет российское гражданство, он предприниматель и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Памфилова предложила сняться с выборов главы Приморья Ищенко и Тарасенко

Он находится сейчас во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". В столице Приморья Сигал заявил, что его предки по отцовской линии были из этих мест, и он хотел бы не только узнать побольше об этих местах, но и даже стать губернатором. Сигал заявил, что укрепляет российский дипломатический имидж за рубежом, находясь на посту спецпредставителя МИД РФ по российско-американским отношениям.

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", – ответил актер на вопрос о губернаторских амбициях.

По словам Эллыа Памфиловой, у Сигала есть шанс принять участие в губернаторских выборах на общих условиях, - передает радиостанция "Говорит Москва".

Глава ЦИК объяснила: "Надо посмотреть его конкретную ситуацию, его гражданство, поскольку у нас тоже есть целый ряд ограничений. Скорее всего, у него не одно гражданство. Ещё может быть целый ряд обстоятельств. ... Это не только наличие двойного и тройного гражданства, там ещё целый ряд обстоятельств – зарубежные счета и многие-многие другие факторы".