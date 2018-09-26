«Маразм крепчал»: в Крыму жестко отреагировали на поведение ООН

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк прокомментировал ситуацию, сложившуюся в ходе очередной сессии Совета по правам человека ООН, когда делегации РФ пытались запретить произносить слово «Крым». Делегации РФ в ООН пытались запретить произносить слово «Крым»

По его словам, этот «маразм и идиотизм был предсказуем». Он отметил, что этим отличаются многие западные политики, пытаясь оказывать давление как на Совет безопасности, так и ООН в целом.

«Но мы видим, что мышиная возня с попытками править текст доклада в конце концов завершилась, то есть в ООН, к счастью, все же остались здравомыслящие люди», - подытожил депутат, цитирует ФАН.

Напомним, как ранее сообщали АН, тексты речей российских правозащитников перед их выступлением в ООН пытались отредактировать, заменив в них слово «Крым».