Делегации РФ в ООН пытались запретить произносить слово «Крым»

Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций пытались не допустить употребления в докладах российских правозащитников слова «Крым».

Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, пишет РИА Новости.

Молохов выступал с речью о санкциях со стороны Запада в отношении Крыма. Его коллега Сергей Пинчук обращался к странам ООН с призывом повлиять на Украину, которая ущемляет права татар в Крыму.

Александр Молохов пояснил, что по правилам выступления в ООН, тексты докладов рабочей группы отправляются заранее. По его словам, «какие-то непонятные люди» пытались их редактировать.

Оказалось, что в ООН российских правозащитников просили заменить слово «Крым» (в том числе и когда речь идет о полуострове) на название «Автономная республика Крым» и через запятую - Украина.