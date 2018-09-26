МИД РФ: США оказывают серьезное давление на Европу

Соединенные штаты оказывают серьезное давление на страны Евросоюза, чтобы ограничить сотрудничество с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Давление серьезное. Не первый день. Уже много лет американские представители ездят по странам ЕС и диктуют им, как и с кем выстраивать энергетическое сотрудничество», - цитирует Грушко Газета.ru.

Европейские страны изо дня в день заявляют о своей самостоятельности в принятии решений, однако США все же удается перенести ситуацию в плоскость геополитического противостояния.

По словам замминистра, это абсолютно неприемлемый политический нажим. При этом он намекнул, что верной политики в этом вопросе придерживается Польша, стараясь развивать проекты, не связанные с РФ.