Стивен Сигал заявил, что укрепляет дипломатический имидж России за рубежом

Актер и предприниматель Стивен Сигал заявил, что укрепляет российский дипломатический имидж за рубежом, находясь на посту спецпредставителя МИД РФ по российско-американским отношениям.

«Хотя этот пост я занимаю недавно, я продолжаю делать то, что делал всегда – укрепляю связь между странами. Сейчас я делаю то же самое для Японии. Обсуждаю проблемы в дипломатических отношениях. Поэтому моя миссия, независимо от того, есть пост или нет – укреплять дипломатический имидж России за рубежом», - рассказал Стивен Сигал во Владивостоке, куда он прибыл на международный кинофестиваль.

Кроме того, актер отметил свой глубокий интерес к Приморскому краю, рассказав, что отсюда родом его предки по отцовской линии. Поэтому Сигал хочет не просто заниматься изучением края, но и стать его губернатором, сообщает РИА Новости.