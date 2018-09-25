Беспилотник ВВС США накручивал круги возле российских границ и Донбасса

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4А Global Hawk сегодня произвел полет вдоль линии разграничения в Донбассе и приблизился к российскому побережью Черного моря. Британский самолет часами что-то разведывал у берегов Крыма

Ресурс Plane Radar показал, что беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. В небе Украины он оказался в 08.26 мск. В 10.30 разведчик приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе и занимался этим шесть часов. Вечером к беспилотнику присоединился патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВМС США, он стал также облетать черноморское российское побережье .

Ранее американские военные провели разведку у российских границ 16 сентября.