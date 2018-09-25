Мария Захарова обсудила выступление Трампа в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, она отметила, что политик не включил в свою речь российскую тему. Видео, как участники Генассамблеи ООН повеселились над речью Трампа

Захарова отметила, что Трамп обратил особое внимание на защиту собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Американский лидер посоветовал Германии срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от РФ. "На этих словах делегация ФРГ захихикала", - добавила Захарова. И подчеркнула, что "Россию решил, видимо, всуе не упоминать".