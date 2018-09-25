Эрдоган предложил реформировать Совбез ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал к реформированию Совбеза этой международной организации, заявив, что мир больше, чем пять стран.

Эрдоган добавил, что мир изменился после Второй мировой войны, он уже другой. Он высказал удивление, почему 194 страны не должны быть представлены в Совбезе ООН, а только пять.

Об этом же турецкий лидер говорил вчера во время выступления перед турецкой и мусульманской общинами в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН. "Восемь лет в Сирии продолжается кризис, а ООН смогла его урегулировать? Нет. Израиль продолжает политику угнетения, хотя есть резолюции, он их исполняет? Нет", - заявил вчера Эрдоган, передает ТАСС.