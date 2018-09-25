Британский самолет часами что-то разведывал у берегов Крыма

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W много часов летал сегодня у побережья Крыма, в том числе вблизи районов, где размещаются дивизионы российской зенитной ракетной системы С-400.

СМИ высказывают предположение, что тем самым Великобритания пытается определить дислокацию С-400, их количество и характеристики.

Британские самолеты облетают территорию Крыма с завидной периодичностью. Аналогичный полет вблизи Крыма этот же самолет выполнял в минувшую субботу. В середине июля разведчик облетел Крымский полуостров как минимум дважды.

В Евпатории 21 сентября на боевое дежурство заступил третий дивизион С-400. Два предыдущих были развернуты в январе прошлого года в Феодосии, а также в январе текущего года в Севастополе.