Британский самолет часами что-то разведывал у берегов Крыма
25 сентября 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W много часов летал сегодня у побережья Крыма, в том числе вблизи районов, где размещаются дивизионы российской зенитной ракетной системы С-400.
СМИ высказывают предположение, что тем самым Великобритания пытается определить дислокацию С-400, их количество и характеристики.
Британские самолеты облетают территорию Крыма с завидной периодичностью. Аналогичный полет вблизи Крыма этот же самолет выполнял в минувшую субботу. В середине июля разведчик облетел Крымский полуостров как минимум дважды.
В Евпатории 21 сентября на боевое дежурство заступил третий дивизион С-400. Два предыдущих были развернуты в январе прошлого года в Феодосии, а также в январе текущего года в Севастополе.
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