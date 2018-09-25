Постпред России при Евросоюзе: санкции в ЕС становятся все менее популярными

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сделал во вторник важное заявление. По его словам, санкции в отношении РФ в последнее время становятся все менее популярными в ЕС.

Чижов подчеркнул, что ограничения против России в Евросоюзе не воспринимаются сейчас как самый главный метод воздействия, передает РИА "Новости".

По мнению постпреда РФ при Европейском Союзе, постепенно сформируется так называемая критическая масса политической воли, после чего позиция лидеров стран ЕС по отношению к России будет изменена. Владимир Чижов убежден, что в таком исходе заинтересована не только российская сторона, но и европейские государства.