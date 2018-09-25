Лавров и Могерини встретятся в рамках Генассамблеи ООН

Во вторник, 25 сентября, стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и высокий представитель ЕС по внешней и оборонной политике Федерика Могерини встретятся в рамках ГА ООН.

Об этом ранее сегодня сообщил постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов, который отметил, что встреча Сергея Лавров и Федерики Могерини "на полях" Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоится уже в ближайшее время, передает РИА "Новости".

Напомним, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 73-я сессия ГА ООН, председателем которой является Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.